Klartext von Köln-Coach Kwasniok: Darum will er Marius Bülter unbedingt verpflichten

Köln - Der 1. FC Köln steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Marius Bülter (32) von der TSG 1899 Hoffenheim . Der Angreifer soll noch am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Zuvor hat sich Trainer Lukas Kwasniok (44) zu der Personalie geäußert.

Marius Bülter (32) von der TSG 1899 Hoffenheim steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. © Silas Stein/dpa

Nachdem der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwochabend einen standesgemäßen 7:0-Testspielsieg gegen Mittelrheinligist Siegburger SV eingefahren hat, redete der 44-Jährige nicht lange um den heißen Brei herum.

"Die Dinge sind noch nicht finalisiert worden, so weit sind wir noch nicht", meinte der gebürtige Pole zunächst, führte dann aber aus: "Klar, es gibt eine gewisse Tendenz ..."

Diese lautet: Der 32-Jährige soll noch am Donnerstag einen Vertrag bis 2027 plus Option auf ein weiteres Jahr in der Domstadt unterschreiben. Die Ablöse soll sich auf weniger als eine Million Euro belaufen.

"Wenn das zustande kommt, können wir uns alle darauf freuen", so Kwasniok, der auch gleich erklärte, warum er Bülter unbedingt verpflichten will: "Dass der Spieler für uns interessant ist, trotz seiner 32 Jahre, hängt einfach damit zusammen, dass er hungrig ist. Der kleinste gemeinsame Nenner bei uns ist der Hunger."