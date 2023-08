1. FC Köln erlebt dritten Selke-Schock! So ist der Stand um einen neuen Angreifer

Köln - Muss der 1. FC Köln außerplanmäßig noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen? Grund für die überraschenden Überlegungen am Geißbockheim ist die erneute Verletzung von Angreifer Davie Selke (28)!

Sichtlich gefrustet dampfte Davie Selke gegen Wolfsburg nach gerade einmal 27 Minuten vom Feld. © IMAGO / Treese

Der Ex-Berliner musste am gestrigen Samstag tatsächlich im dritten Pflichtspiel der Saison zum dritten Mal vorzeitig verletzt vom Platz!

Nach einem Kopfballduell im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) kam der 28-Jährige unglücklich auf und fasste sich sofort an den hinteren rechten Oberschenkel.

Nur wenige Sekunden später war klar: Selke muss runter. Nicht nur dem Spieler selbst missfiel der erneute Rückschlag.

Auch Trainer Steffen Baumgart (51) geht die Verletzungs-Misere um seinen Stürmer nach eigener Aussage "auf die Eier".

Für Geschäftsführer Christian Keller (44) hingegen ist klar, dass der FC bis zum 1. September (18 Uhr) keinen neuen Angreifer mehr verpflichten wird.

"Es besteht keine Notwendigkeit, in Panik zu verfallen. Der ein oder andere ist gerade nicht zu 100 Prozent fit. Das ist aber kein Grund, zu sagen, wir machen was", so Keller nach dem Spiel gegen die Wölfe.