Wut-Rede nach Hannover-Pleite: FC-Köln-Coach Struber kritisiert Referee scharf

FC-Köln-Trainer Gerhard Struber (48) hat seine Profis nach der dürftigen Leistung in Hannover in die Pflicht genommen. © Swen Pförtner/dpa

Grund dafür ist die Szene des Spiels: Nachdem der bereits verwarnte Leart Paqarada (30) Hannovers Brooklyn Ezeh (23) in der 50. Minute zu Fall brachte, verwies Gansloweit den FC-Außenverteidiger vom Platz. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung.

Das sahen die Kölner naturgemäß anders. "Da hat mir einfach das Gefühl für die Situation gefehlt. In Summe aus zwei Kann-Gelben eine Gelb-Rote zu machen, ist für mich daneben", motzte etwa Kapitän Timo Hübers (28) nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.

Struber hingegen kritisierte insbesondere die Ansetzung Gansloweits für die wichtige Partie: "Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen übermütig war, einen so jungen Schiedsrichter in so ein Spiel zu nehmen."

Worauf der Österreicher damit anspielt: Der Dortmunder Referee durfte erst zum fünften Mal überhaupt ein Spiel in der 2. Bundesliga leiten. Für Struber war daher klar: "Man hat einfach eine gewisse Unerfahrenheit gesehen."