1. FC Köln kommt mit blauem Auge davon! Effzeh nach Verlängerung eine Runde weiter

Osnabrück - Ein Jahr nach dem traumatischen Erstrunden-Aus bei Jahn Regensburg hat der 1. FC Köln Wiedergutmachung betrieben! Beim VfL Osnabrück sicherte sich der Effzeh mit einem 3:1 (1:1) nach Verlängerung den Einzug in die 2. Runde.

Auf echte Torchancen warteten die 15.741 Zuschauer jedoch vergebens. Erst der "Kölsche Cafu" Benno Schmitz küsste die Fans mit einem absoluten Traumtor aus der Distanz kurz vor der Pause so richtig wach (43.) - 1:0!

"Das wird ein Fight! Es gibt nur ein Ziel: das Weiterkommen", hieß es vor dem Spiel im Hexenkessel an der Bremer Brücke von Coach Steffen Baumgart.

Per Foulelfmeter glich der VfL Osnabrück kurz vor der Schlussphase zum 1:1 aus und sicherte die Verlängerung. © Friso Gentsch/dpa

Unverändertes Bild auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Während die Kölner ihrer Favoritenrolle minütlich gerechter wurden, biss sich der VfL komplett die Zähne aus.

Bis zur 73. Minute! Neuzugang Luca Waldschmidt brachte seinen Gegenspieler zu Fall, Charalampos Makridis sagte Danke und sicherte seinem VfL per Vollspann-Nachschuss die Verlängerung!

Die war allerdings schon nach sieben Minuten entschieden. Sowohl Sargis Adamyan (93.) als auch Jeff Chabot (97.) sorgten mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung zugunsten der Geißböcke.

Am 1. Oktober wird im Rahmen der ARD Sportschau dann der Zweitrunden-Gegner der Geißböcke ausgelost. In der Bundesliga dagegen steigt für den Effzeh am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bei Vizemeister Borussia Dortmund der Saisonauftakt.