1. FC Köln mit einigen Chancen gegen Mainz 05, aber nur eine sitzt!

Dejan Ljubicic gelang kurz nach Wiederanpfiff der erlösende Ausgleich. Zu mehr reichte es gegen die Mainzer allerdings nicht... © Marius Becker/dpa

Trotz des so wichtigen 3:1-Erfolges in der Vorwoche beim FC Augsburg waren es die Gäste aus Mainz, die sich in den Anfangsminuten die Spielkontrolle schnappten und die Angriffsbemühungen des Effzeh lediglich aufs Kontern beschränkt.

Ohne Abräumer und Pferdelunge Ellyes Skhiri - der den FC im Sommer ablösefrei verlassen wird - gelang den Kölnern zum Start nicht sonderlich viel. Die Quittung: Der Mainzer Führungstreffer durch den formstarken Angreifer Ludovic Ajorque (17.) - 0:1!

Erst nach dem Gegentreffer bemerkten die Kölner, dass sie ebenfalls Teil des Spiels waren und bekamen allmählich den Fuß in die Tür. Der kurzen Schockstarre folgten bis zum Pausenpfiff mehrere gute Gelegenheiten, um sich gegen inzwischen tief stehende und auf Konter lauernde 05er auf die Anzeigetafel zu bringen.

Doch weder Kingsley Schindler (31.), Eric Martel (35.), Linton Maina (39.) oder Abwehrkante Jeff Chabot (45.+2) konnten ihre aussichtsreichen Chancen nutzen und scheiterten entweder am eigenen Unvermögen oder am glänzend aufgelegten Gästekeeper Robin Zentner!