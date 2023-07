1. FC Köln: Europacup und Pokalfinale! Baumgart hat große Ziele

Steffen Baumgart (51) schwört sein Team beim Trainingsstart vor wenigen Tagen auf die neue Saison ein. © Federico Gambarini/dpa

Aus der vergangenen Saison in der Conference League nehme er das Schöne mit und dass er nochmal europäischen Spitzenfußball erleben wolle, sagte der 51-jährige Chefcoach im Interview der "Kölnischen Rundschau".

"Das soll nur der Anfang gewesen sein. Wir sollten das Ziel haben, bestimmte Dinge öfter zu erleben", erklärte Baumgart.

Sein Klub hatte in der vergangenen Saison nur um einen Punkt das Weiterkommen verpasst und war nach der Gruppenphase der Conference League ausgeschieden.

Überdies will Baumgart, der in Köln in seine dritte Saison geht, das Pokalfinale in Berlin von der Seitenlinie aus erleben. "Ich möchte auch mal ins Finale des DFB-Pokals. Das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben. Weil es erstrebenswert ist", sagte der Trainer.

Zuletzt standen die Kölner in der Saison 1990/1991 im Endspiel, den letzten von bislang vier Pokalsiegen feierten die Geißböcke in der Saison 1982/1983.