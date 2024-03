1. FC Köln taumelt Abstieg entgegen: Diese Maßnahme ist das letzte Ass im Ärmel der Bosse!

Köln - Es ist eine ungewöhnliche Maßnahme, doch sie sind davon überzeugt beim 1. FC Köln . "Wir brauchen das", sagte Trainer Timo Schultz über das Trainingslager in Alicante, das der FC am Montag beziehen wird.

Trainer Timo Schultz (46) will sich mit dem 1. FC Köln gegen vermeintlich machbare Gegner aus dem Tabellenkeller kämpfen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir müssen in allen Bereichen an uns arbeiten", erklärte der 46-Jährige nach dem 1:5 am Freitag gegen RB Leipzig. "Wir wollen nochmal einen Cut machen und uns gemeinsam für den Rest der Saison einstimmen."

Die Agenda des Trainers für Spanien: "An Details arbeiten, Kern-Themen mit der Mannschaft besprechen und das ein oder andere neben dem Platz unternehmen."

Acht Spieltage vor dem Saisonende belegen die Kölner den vorletzten Platz. Das Trainingscamp war schon im Januar geplant worden, auch weil der Spielplan vor und nach der nun anstehenden Länderspiel-Pause die Rückrunde für Köln in zwei klare Hälften teilt.

Starke Gegner wie Leverkusen, Stuttgart, Dortmund, Frankfurt oder Leipzig hat der FC schon hinter sich. Mit Ausnahme vom FC Bayern folgen jetzt eher lösbar wirkende Aufgaben gegen Konkurrenten wie Bochum, Darmstadt, Mainz und Union Berlin sowie gegen Augsburg und Heidenheim.

"Wir hatten uns frühzeitig dazu entschlossen, weil wir ein sehr hartes Auftaktprogramm hatten und in der Crunchtime fast nur Gegner kommen, vor denen wir uns nicht verstecken müssen", sagte Sportchef Christian Keller (47).