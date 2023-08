Transfer-Hammer beim 1. FC Köln? Dieser Star will offenbar weg!

Rund zehn Millionen Euro würde ein Transfer Ljubicic's in die FC-Kasse spülen. Fakt ist, dass die Wolfsburger auf der Suche nach einem Mittelfeld-Allrounder sind, der sowohl als Achter und Sechser agieren kann.

Durchaus denkbar, dass Ljubicic nach der EM 2024 die Segel am Geißbockheim streicht und sich einem neuen Klub anschließt.

Für den Effzeh kommt es allerdings aktuell nicht infrage, nach Ellyes Skhiri (28) den zweiten Mittelfeld-Star in diesem Sommer an die direkte Konkurrenz abzugeben.

Der Österreicher soll sich auf den Einkaufszettel des VfL Wolfsburg gespielt haben - Problem für den FC: Ljubicic soll auch Interesse am VfL haben...

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die Bayern am 34. Spieltag hätte Ljubicic den Münchnern fast die Meisterschaft versaut. © Federico Gambarini/dpa

Laut Express liege den Geißböcken bislang aber noch kein Angebot für den 25-Jährigen vor. Auch andere Klubs haben - zur Beruhigung der Fans - noch keine Transferanfrage beim Effzeh eingereicht.

"Ich schließe komplett aus, dass Dejan Ljubicic den FC verlässt", hieß es von Geschäftsführer Christian Keller (44) am gestrigen Mittwoch in einer Medienrunde in Düsseldorf.

Trotzdem können sich die Klub-Bosse ab sofort nach einer passenden Alternative umsehen, um einen möglichen Abgang im Sommer 2024 aufzufangen.

Sein Vertrag im Rheinland läuft indes noch bis zum 30. Juni 2025. Ein Transfer im kommenden Sommer dürfte die Konkurrenz daher einiges kosten.

In der vergangenen Saison 2022/23 kam der Österreicher auf 33 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Treffer.