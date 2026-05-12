1. FC Köln trauert um früheren Meisterspieler: Karl-Heinz Ripkens (†88) verstorben

Köln - Der 1. FC Köln trauert um einen seiner großen Helden: Karl-Heinz Ripkens ist am 8. Mai im Alter von 88 Jahren in seiner Heimatstadt verstorben.

Für den 1. FC Köln lief Karl-Heinz Ripkens (†88) von 1958 bis 1964 in 75 Spielen auf. Dabei gelangen dem Angreifer 14 Tore. (Archivbild) © IMAGO/Otto Krschak

Das hat der Bundesligist am Dienstag auf seiner Webseite mitgeteilt.

Ripkens, der von Trainer-Legende Hennes Weisweiler (†63) aufgrund seiner blonden Haare den Spitznamen "de Gries" ("der Graue") erhielt, trug zwischen 1958 und 1964 insgesamt sechs Jahre lang das Trikot der Rheinländer und wurde mit dem FC unter anderem zweimal Deutscher (1962, 1964) und viermal Westdeutscher Meister (1960, 1961, 1962, 1963).

Seine Karriere startete der Offensivspezialist in Köln-Vogelsang beim dortigen SSV. Der Sprung zum großen Nachbarn gelang ihm erst 1958 auf ungewöhnliche Weise: "Ich war zufällig mit FC-Spieler Hennes Pfeiffer […] zum Essen im Geißbockheim. Plötzlich kam Trainer Hennes Weisweiler rein und Pfeiffer sagte zu ihm, dass er mich doch mal testen solle", erzählte Ripkens einst in einem Interview.

Tatsächlich habe er einige Tage darauf an einem Probetraining teilnehmen dürfen - und habe dabei so sehr überzeugt, dass er unter Vertrag genommen wurde. "Damit ging ein Traum in Erfüllung, denn jeder junge Fußballer wollte damals beim FC spielen", so Ripkens.