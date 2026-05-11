Klassenerhalt perfekt: 1. FC Köln bastelt an Transfer von Abwehr-Talent aus Norwegen

Köln - Kaum ist der Klassenerhalt unter Dach und Fach, geistern beim 1. FC Köln schon die ersten möglichen Neuzugänge rund ums Geißbockheim. Schnappen sich die Geißböcke im Sommer eines der gefragtesten Abwehr-Talente Europas?

Abubacarr Sedi Kinteh (19) soll dem 1. FC Köln offenbar schon zugesagt haben. © IMAGO / NTB

Schon vor dem 34. Spieltag hat das Team von Interimstrainer René Wagner (37) für klare Verhältnisse gesorgt und den Abstieg verhindert.

Für Sportboss Thomas Kessler (40) heißt das jetzt: Kaderplanung, Gespräche führen und Transfers eintüten.

Eine Personalie scheint laut Sky bereits eine mündliche Zusage gegeben zu haben. Dem TV-Sender zufolge bastelt der Effzeh aktuell an einem Sommerwechsel von Abubacarr Sedi Kinteh (19) von Norwegen-Klub Tromsö IL.

Der Teenie soll bei den Rheinländern die dünne Personaldecke in Sachen Innenverteidigung verstärken.

Konkurrenz bekommen die Kölner dem Bericht zufolge zwar von finanzstarken Klubs aus Europa, genaue Namen sind aber nicht bekannt.