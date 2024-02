Mega-Druck für 1. FC Köln: Schießt Bayer 04 den Rivalen im Derby Richtung 2. Liga?

Timo Schultz hat den 1. FC Köln zwar stabilisiert - der Rückstand aufs rettende Ufer wächst aber kontinuierlich. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fakt ist, dass am 24. Spieltag kein geringerer Gegner ins RheinEnergieSTADION kommt als die seit 33 Pflichtspielen ungeschlagene Werkself.

Die Leverkusener zählen unter der Leitung von Xabi Alonso (42) zu einer der stärksten Mannschaften Europas, spielten sogar vor zwei Wochen die Bayern munter an die Wand und zogen dem Rekordmeister in der Tabelle davon.

Jetzt also der FC! Aktuell beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer (Platz 15) fette acht Punkte. Einzig und allein der FC Augsburg konnte nach dem 23. Spieltag einen derartigen Rückstand aufholen (2012/2013).

In allen anderen 13 Fällen trat der Tabellen-16. den Gang in die 2. Liga an. Richtige Aufbruchsstimmung scheint daher am Geißbockheim nicht die Oberhand zu gewinnen.