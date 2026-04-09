1. FC Köln verlängert langfristig mit umworbenen Youngster: "Bin total stolz!"

Köln - Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Youngster Jonathan Friemel (18) langfristig verlängert. Der Kapitän der U19-Mannschaft trägt bereits seit der U10 das Trikot der Geißbock-Elf.

U19-Kapitän Jonathan Friemel (18) hat seinen Vertrag bei den Rheinländern langfristig verlängert. © IMAGO/Sportfoto Rudel

"Ich fühle mich hier in Köln und beim FC total wohl. Ich bin stolz auf meinen bisherigen Weg und freue mich, die nächsten Schritte bei meinem Herzensverein zu machen", sagt der gebürtige Kölner anlässlich der Vertragsverlängerung.

Lukas Berg (32), Technischer Direktor und beim FC für die Akademie verantwortlich, ist derweil vom Talent des 18-Jährigen überzeugt. Schließlich gehe Friemel als Kapitän "seit vielen Jahren in verschiedenen Altersklassen voran" und sei auch in der aktuellen U19 einer der Schlüsselspieler.

Dementsprechend freue sich der Klub sehr, "dass Jonny trotz vieler Interessenten seinen Vertrag bei uns verlängert hat".

Friemel wurde in der vergangenen Saison mit der U19 des FC erstmals nach 54 Jahren Deutscher Meister. In der aktuellen Spielzeit steuerte der Linksverteidiger in 30 Partien bereits zehn Scorerpunkte für das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck (53) bei, das die Gruppe G in der A-Junioren-Bundesliga aktuell als Tabellenführer anführt.