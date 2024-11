1. FC Köln verlängert mit Top-Talent: "Ein unbeschreibliches Gefühl!"

Köln - Der 1. FC Köln stellt die Weichen für die Zukunft! Am Dienstag gab der Zweitligist die Vertragsverlängerung mit Top-Talent Etienne Borie (18) bekannt.

Etienne Borie (18) hat einen langfristigen Profivertrag beim 1. FC Köln unterzeichnet. © 1. FC Köln

Aktuell läuft der technisch versierte Offensivspieler für die U21 der Geißböcke auf, steuerte als jüngerer Jahrgang in der Regionalliga West zwei Vorlagen in zehn Spielen bei. Nun sollen die nächsten Schritte folgen.

"Etienne hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und den Übergang von der U19 zur U21 in der Regionalliga hervorragend gemeistert", freut sich Lizenzfußball-Chef Thomas Kessler (38) über die Entwicklung des Youngsters.

Zudem betont Kessler, dass der 18-Jährige auch bei seinen ersten Trainingseinheiten und Testspielen mit den Profis einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe.

Borie wechselte erst im Januar 2022 vom Karlsruher SC in die U17 des FC. Über starke Leistungen in der Jugend-Bundesliga empfahl er sich anschließend für die U19, mit der er in der Saison 2022/23 sogar den DFB-Pokal gewinnen konnte.