Nächster Rückschlag für dezimierte Kölner: Schoko-Pause bringt Effzeh aus der Spur!

Freiburg - Freiburgs Torproduzent Michael Gregoritsch hat dem 1. FC Köln im Abstiegskampf den nächsten Rückschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart unterlag am Sonntag mit 0:2 (0:0) beim Sport-Club und wartet weiter auf den dritten Saisonsieg. Vor dem Jahresabschluss am Mittwoch bei den Leidensgenossen des 1. FC Union Berlin liegen die Rheinländer damit auf dem 16. Tabellenplatz.

Gleichzahl wie hier herrschte am Sonntag nur rund eine Stunde, anschließend mussten die Kölner in Unterzahl agieren. © Philipp von Ditfurth/dpa

Das am Ende deutlich überlegene Team von SC-Chefcoach Christian Streich legte vor 34.700 Zuschauern im ausverkauften Stadion den dritten Sieg in der Fußball-Bundesliga in Serie hin - und zum dritten Mal hintereinander war Gregoritsch entscheidend beteiligt, diesmal traf er als Joker in der 72. Minute. Roland Sallai machte alles klar (90.+5).

Während die Freiburger nun seit vier Spielen ungeschlagen sind, schwächelte Köln in vielen Phasen einer sehr mäßigen Partie. Baumgarts Spieler stellen mit nur zehn Toren nach 15 Spieltagen die mit Abstand schwächste Offensive. Die Gäste verloren zudem Jeff Chabot nach einer guten Stunde durch Gelb-Rot.

Auch im Europa Park Stadion schwiegen die Ultra-Fans die ersten zwölf Minuten aus Protest gegen den Investoreneinstieg in der Deutschen Fußball Liga. So waren vor allem die Rufe und Pfiffe durch die Finger von Baumgart bis hoch auf die Ränge zu hören.

Danach unterbrach Schiedsrichter Harm Osmers die Partie erst mal für fünf Minuten: Aus dem Block der SC-Anhänger war als weiteres Zeichen des Protestes ein wahrer Schokotaler-Regen auf dem Rasen niedergeprasselt.