1. FC Köln warnt Fans vor Fahrt mit der Deutschen Bahn: "Raten dringend ab"

Köln - Im Bundesliga -Topspiel tritt der 1. FC Köln am Samstag beim VfB Stuttgart an. Der Fan-Service der Geißböcke warnt jedoch vor der Anreise.

Fans des 1. FC Köln, die mit dem Zug zum Auswärtsspiel nach Stuttgart reisen, müssen sich auf eine beschwerliche Rückreise einstellen. (Symbolfoto) © Harry Langer/dpa

Um die Partie des 22. Spieltags, die erst am Abend um 18.30 Uhr angepfiffen wird, in der MHP-Arena live mitverfolgen zu können, bietet sich für die Anhänger der Gäste aus der Domstadt im Normalfall ein Trip mit der Deutschen Bahn an.

Die Verbindungen sind nämlich durchaus attraktiv: Vom Kölner Hauptbahnhof oder vom Bahnhof Köln Messe/Deutz benötigen entsprechende Züge nur etwas mehr als zwei Stunden bis zum Hauptbahnhof der Schwaben-Metropole.

Nichtsdestotrotz gab der Fan-Service der Kölner jetzt bekannt: "Wir raten euch dringend von einer Bahnanreise zum Auswärtsspiel in Stuttgart ab!" Zur Begründung hieß es, dass "es im Anschluss keine vernünftige Verbindung zurück nach Köln geben wird".

Schuld ist die späte Ansetzung: Die letzte schnelle Verbindung fährt bereits um 20.49 Uhr ab und ist für Fans deshalb kaum zu erreichen. Selbst ohne eine einzige nachgespielte Sekunde wäre die Bundesliga-Begegnung frühestens um 20.15 Uhr zu Ende.