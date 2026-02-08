VAR-Frust in Köln! Geißböcke scheitern an eiskalten Leipzigern und kurioser Technik

Chance verpasst! Der 1. FC Köln lässt gegen RB Leipzig die dicke Gelegenheit liegen sich von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im unerbittlichen Kampf gegen den Abstieg muss der 1. FC Köln am Sonntagnachmittag eine bittere Pleite gegen RB Leipzig (1:2) einstecken. Die Geißböcke verpassen damit die Chance sich unten abzusetzen.

Eric Martel (l.) und seine Teamkollegen leisteten sich einen harten Fight gegen RB Leipzig. © Federico Gambarini/dpa Stattdessen wird der Aufsteiger mehr und mehr in die abstiegsbedrohte Zone gesogen - das liegt auch an der effizienten Konkurrenz, die an diesem Wochenende so manchen Punkt ergaunern konnte. Für das Team von Lukas Kwasniok bleiben nach aufopferungsvollen 90 Minuten plus Nachspielzeit nichts als leere Hände übrig. Und das trotz guter Chancen durch Wunderkind Said El Mala (5./22.). Die Gäste aus Leipzig wirken dagegen spritziger und effektiver im Torabschluss. 1. FC Köln Doppelter Schock für den 1. FC Köln: Star-Duo fällt bis auf Weiteres aus Der doppelte Beweis: Christoph Baumgartner! Der Ex-Hoffenheimer knipst sowohl - nach desolatem Kölner Abwehrverhalten - zur Führung (29.) als auch zur direkten Antwort auf den Kölner Ausgleich durch Jan Thielmann (51.) nur fünf Minuten später.

Stürmer Ragnar Ache war gegen RB über weite Strecken komplett abgemeldet, musste kurz vor Schluss sogar verletzt vom Platz. © Federico Gambarini/dpa

Jan Thielmann brachte sich und den Effzeh nach dem Seitenwechsel auf die Anzeigetafel. © Federico Gambarini/dpa

1. FC Köln Offensiv bemüht, hinten aber anfällig und unsortiert