Besondere Ehre für Frauen-Team des 1. FC Köln: "Gänsehaut ist garantiert"
Von Jana Glose
Köln - Die Fußballerinnen des 1. FC Köln bestreiten im Mai zum vierten Mal ein Bundesliga-Duell im Rhein-Energie-Stadion.
Das Spiel gegen Werder Bremen steht am 2. Mai (13 Uhr) auf dem Programm, wie der Verein mitteilte. Tickets für die Partie kosten zwischen sieben Euro im Stehplatzbereich und 25 Euro in der besten Sitzplatzkategorie.
"Die bisherigen Highlightspiele waren echte Fußballfeste. Daran wollen wir anknüpfen und erneut für ein besonderes Erlebnis auf und neben dem Platz sorgen", sagte Nicole Bender-Rummler als Bereichsleiterin Frauenfußball beim 1. FC Köln.
Beide Teams seien in Topform. "Gänsehaut ist von der ersten bis zur letzten Minute garantiert."
Bei der Premiere im Stadion in Müngersdorf gegen Eintracht Frankfurt im April 2023 hatten 38.365 Fans für den damaligen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gesorgt. Ein Jahr später kamen 30.123 Besucher zum 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen.
Die letztmalige Partie vor großer Kulisse gegen den FC Bayern München verfolgten 35.711 Besucherinnen und Besucher im Stadion.
Pokalfinale der Frauen auch wieder in Köln
Die nationale Bestmarke von 57.762 Zuschauern wurde im vergangenen September beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen aufgestellt.
Nur rund zwei Wochen nach dem vierten Highlightspiel der FC-Frauen in der Bundesliga steigt am 14. Mai das Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen am gleichen Ort – dann bereits zum 17. Mal in Müngersdorf.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa