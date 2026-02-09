Besondere Ehre für Frauen-Team des 1. FC Köln: "Gänsehaut ist garantiert"

Köln - Die Fußballerinnen des 1. FC Köln bestreiten im Mai zum vierten Mal ein Bundesliga -Duell im Rhein-Energie-Stadion.

Zum insgesamt vierten Mal schon werden die Frauen des 1. FC Köln eine Bundesliga-Partie im großen Rhein-Energie-Stadion austragen. (Archivfoto) © Sascha Thelen/dpa

Das Spiel gegen Werder Bremen steht am 2. Mai (13 Uhr) auf dem Programm, wie der Verein mitteilte. Tickets für die Partie kosten zwischen sieben Euro im Stehplatzbereich und 25 Euro in der besten Sitzplatzkategorie.

"Die bisherigen Highlightspiele waren echte Fußballfeste. Daran wollen wir anknüpfen und erneut für ein besonderes Erlebnis auf und neben dem Platz sorgen", sagte Nicole Bender-Rummler als Bereichsleiterin Frauenfußball beim 1. FC Köln.

Beide Teams seien in Topform. "Gänsehaut ist von der ersten bis zur letzten Minute garantiert."

Bei der Premiere im Stadion in Müngersdorf gegen Eintracht Frankfurt im April 2023 hatten 38.365 Fans für den damaligen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gesorgt. Ein Jahr später kamen 30.123 Besucher zum 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen.

Die letztmalige Partie vor großer Kulisse gegen den FC Bayern München verfolgten 35.711 Besucherinnen und Besucher im Stadion.