Abwehrkante Jeff Chabot zurück im Team: Köln-Trainer Schultz packt das Loblied aus!

Der 26-Jährige werde nach seiner Gelbsperre am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart selbstverständlich ins Team zurückkehren.

"Jeff ist komplett bei uns gesetzt. Er ist so ein bisschen unser heimlicher Chef, von der Körpersprache her und wie er auftritt", sagte Schultz am Donnerstag.

Ergänzend fügte der Übungsleiter hinzu: "Er ist extrem zweikampfstark, aber auch ein Spieler, der für Stimmung sorgt. Er tut der Mannschaft sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass er da ist."

Außer in den beiden Partien, in denen er gesperrt war, stand Chabot in allen 22 Pflichtspielen des FC in dieser Saison in der Startelf.