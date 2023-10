Alarm beim 1. FC Köln nach Bayer-Lehrstunde: "Muss man so klar sagen!"

Dafür dürfen die FC-Profis in den zwei Wochen Pause nicht zu viel darüber nachdenken, wie chancenlos sie gegen den allerdings wieder einmal berauschend aufspielenden Tabellenführer waren.

"Sie waren uns leider in allen Bereichen überlegen", erkannte Trainer Steffen Baumgart (51) an: "Man muss es so klar sagen: Wir waren nicht in der Lage, einer so gut aufspielenden Mannschaft Paroli zu bieten. Sie waren in allem einen Tick besser als wir." Er wisse aber nicht, ob sie aktuell der Maßstab seien.