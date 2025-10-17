Auf den Spuren von Neuer, Tah & Co.: Kölns Supertalent erhält besondere Auszeichnung

Köln - Kölns Shootingstar Said El Mala (19) ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden .

Damit würdigt der Verband die Leistungen des 19-Jährigen in der vergangenen Saison bei Drittligist Viktoria Köln. Gold ging an Stuttgarts Finn Jeltsch (19), Bronze an Hoffenheims Max Moerstedt (19).

"Ich freue mich sehr über die Silbermedaille – das ist keine Selbstverständlichkeit", sagte El Mala laut Vereinsmitteilung.

"Die Auszeichnung zeigt mir, dass ich mich gut entwickelt habe. Gleichzeitig ist sie für mich ein Ansporn, weiter hart zu arbeiten und mich nicht auf dem Erreichten auszuruhen."

Das Offensiv-Talent spielte seit 2023 für Drittligist Viktoria Köln, für den er in 45 Spielen 20 Torbeteiligungen zusteuerte.

Seit Sommer läuft der Flügelspieler für den 1. FC Köln in der Bundesliga auf. In seinen ersten sechs Spielen traf El Mala bereits zweimal.