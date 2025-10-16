Startelf-Garantie für FC-Köln-Wunderkind El Mala? Das sagt Trainer Kwasniok

Köln - Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg hat FC-Köln -Trainer Lukas Kwasniok (44) dem aufkommenden Hype um Youngster Said El Mala (19) einen herben Dämpfer verpasst.

Said El Mala (19) steht angeblich schon auf dem Wunschzettel diverser Top-Klubs - unter anderem der FC Bayern München soll großes Interesse an dem Shootingstar zeigen. © Federico Gambarini/dpa

Trotz seiner Top-Leistungen inklusive Super-Dribbling samt anschließendem Siegtreffer gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag könnte der 19-jährige Shootingstar am Samstag (15.30 Uhr) zunächst auf der Bank der Geißbock-Elf Platz nehmen.

Das hat Kwasniok auf einer Pressekonferenz am Donnerstag verraten.

Eine Startelf-Garantie für den Shootingstar gebe es demnach trotz seines Tores gegen die Kraichgauer nicht. Der 44-Jährige macht klar: "Nur weil jemand ein Tor erzielt, heißt es noch lange nicht, dass er in Zukunft automatisch beginnt."

Hinzu kommt, dass El Mala zuletzt mit extremen Belastungen konfrontiert wurde. "Der Junge […] hat jetzt drei Spiele in einer Woche absolviert - auf Bundesliga- und U21-Niveau. Sein Körper ist das noch nicht ganz so gewohnt", mahnt der Übungsleiter.