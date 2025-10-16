Startelf-Garantie für FC-Köln-Wunderkind El Mala? Das sagt Trainer Kwasniok

Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg hat FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok verraten, dass Said El Mala trotz seiner Top-Leistungen keine Startelf-Garantie hat.

Von Jonas Reihl

Köln - Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg hat FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) dem aufkommenden Hype um Youngster Said El Mala (19) einen herben Dämpfer verpasst.

Said El Mala (19) steht angeblich schon auf dem Wunschzettel diverser Top-Klubs - unter anderem der FC Bayern München soll großes Interesse an dem Shootingstar zeigen.  © Federico Gambarini/dpa

Trotz seiner Top-Leistungen inklusive Super-Dribbling samt anschließendem Siegtreffer gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag könnte der 19-jährige Shootingstar am Samstag (15.30 Uhr) zunächst auf der Bank der Geißbock-Elf Platz nehmen.

Das hat Kwasniok auf einer Pressekonferenz am Donnerstag verraten.

Eine Startelf-Garantie für den Shootingstar gebe es demnach trotz seines Tores gegen die Kraichgauer nicht. Der 44-Jährige macht klar: "Nur weil jemand ein Tor erzielt, heißt es noch lange nicht, dass er in Zukunft automatisch beginnt."

1. FC Köln Statistik zeigt: Nur Superstar Kylian Mbappé übertrumpft FC-Wunderkind Said El Mala

Hinzu kommt, dass El Mala zuletzt mit extremen Belastungen konfrontiert wurde. "Der Junge […] hat jetzt drei Spiele in einer Woche absolviert - auf Bundesliga- und U21-Niveau. Sein Körper ist das noch nicht ganz so gewohnt", mahnt der Übungsleiter.

Lukas Kwasniok (44) will seinen Youngster behutsam aufbauen.  © Uwe Anspach/dpa

FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok will Said El Mala nicht verheizen

Seine große Angst: Er will den Linksaußen nicht verheizen, sondern behutsam aufbauen. "Ich möchte nicht eines Tages […] die Frage beantworten müssen: 'Warum habt Ihr auf den Jungen nicht achtgegeben?!'"

Dementsprechend müsse Kwasniok nun gemeinsam mit seinem Trainerteam überlegen, ob El Mala der Mannschaft im Spiel gegen die von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (37) trainierten Fuggerstädter mehr von Beginn an helfen würde oder er Akzente als Joker von der Bank aus setzen soll.

