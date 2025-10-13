Statistik zeigt: Nur Superstar Kylian Mbappé übertrumpft FC-Wunderkind Said El Mala

Said El Mala vom 1. FC Köln mischt aktuell die Bundesliga auf. In einer Statistik wird der Youngster sogar nur von Real-Madrid-Star Kylian Mbappé übertrumpft.

Von Jonas Reihl

Köln - Er ist momentan in aller Munde: Shootingstar Said El Mala (19) vom 1. FC Köln. Das Offensiv-Juwel steht bei Top-Klubs aus ganz Europa auf dem Zettel - auch, weil er eine unglaubliche Torgefahr nach seinen Super-Dribblings ausstrahlt.

Mit dem 1. FC Köln mischt Youngster Said El Mala (19) aktuell die Bundesliga auf.  © Uwe Anspach/dpa

Zuletzt gesehen beim Spiel der Kölner gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Bundesliga-Spieltag, als der 19-Jährige gleich drei Verteidiger der Kraichgauer auf dem Bierdeckel aussteigen ließ und durch die Hosenträger von Nationalkeeper Oliver Baumann (35) zum 1:0-Sieg einschob.

Genau diese Qualität lässt sich auch statistisch belegen! Wie die Experten von Statistik-Anbieter "Opta" herausgefunden haben, kam der Shootingstar in der Bundesliga bereits zu fünf Torabschlüssen nach erfolgreichen 1-gegen-1-Duellen.

In Europas Top-5-Ligen (England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland) kann da nur einer mithalten: Superstar Kylian Mbappé (26) von Real Madrid!

Aber: Während der französische Weltmeister für seine sechs Abschlüsse nach Dribblings ganze 701 Spielminuten in der spanischen La Liga brauchte, benötigte Kölns Linksaußen mit lediglich 214 Minuten nur einen Bruchteil der Zeit.

Kylian Mbappé (26) spielt eine unfassbare Saison in Spanien: In nur acht Spielen kam der Franzose bereits auf neun Tore und zwei Vorlagen.  © Manu Fernandez/AP/dpa

FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) will seinen Jungstar allem Talent zum Trotz aber nicht abheben lassen. "Das Einzige, was dir hilft, ist hart arbeiten, demütig bleiben. Und dann die Qualitäten, die er zweifelsohne hat, Woche für Woche abzurufen. Darum wird's gehen", tritt der Übungsleiter auf die Euphoriebremse.

Titelfoto: Bildmontage: Manu Fernandez/AP/dpa, Uwe Anspach/dpa

