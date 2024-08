Aufbruch oder Kater? So ist die Stimmung beim FC Köln nach Fast-Blamage im Pokal!

Sandhausen - Nach dem ersten Pflichtspiel-Sieg in dieser Saison und dem knappen Weiterkommen im DFB-Pokal herrscht beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln Erleichterung.

Neu-Trainer Gerhard Struber (48) hat mit dem 1. FC Köln den ersten Pflichtspielsieg errungen. © Marius Becker/dpa

"Wichtig ist, das nehmen wir mit, der große Glauben ans Gewinnen. Wir haben nie aufgegeben", sagte Trainer Gerhard Struber (47), nachdem sich die Domstädter mühsam mit 3:2 nach Verlängerung beim Fußball-Drittligisten SV Sandhausen durchgesetzt hatten. "Das war eine sehr klare Richtung."

Der Österreicher blieb mit den Kölnern in der 2. Liga an den ersten beiden Spieltagen zweimal sieglos. Auf das 1:2 gegen den Hamburger SV folgte ein 2:2 bei der SV Elversberg.

In Sandhausen hatte seine Mannschaft den Gegner über weite Strecken im Griff. Doch nach etwa einer Stunde steigerten sich die Hausherren und kamen zunächst zum Anschlusstreffer.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit musste Köln den Ausgleich hinnehmen. Doch dann sorgte Mathias Olesen (23) in der Verlängerung für die Erlösung.

"In erster Linie ist das Erfolgserlebnis für uns selbst wichtig", sagte Kapitän Timo Hübers (28). Der Sieg "bestärkt uns in der Idee, wie wir in dieser Saison spielen wollen", sagte der Abwehrspieler.