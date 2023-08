Baumgart hat Meistertitel und Wölfe im Blick: "Genug Honig ums Maul geschmiert"

Köln - Kölns Trainer Steffen Baumgart (51) will sich von der starken Leistung seiner Mannschaft beim 0:1 gegen Borussia Dortmund zum Bundesliga -Auftakt nicht blenden lassen.

FC-Trainer Steffen Baumgart (51) will sich nicht auf den Lorbeeren für die gute Leistung bei der 0:1-Niederlage in Dortmund ausruhen. © Bernd Thissen/dpa

"Ich würde jetzt mal gerne wegkommen von der tollen Leistung in Dortmund. Am Ende habe ich kein Tor geschossen und habe eins reingekriegt", sagte der 51-Jährige am Donnerstag. "Jetzt haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert."

Vor der Partie an diesem Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) kündigte Baumgart an: "Wir haben unser erstes Heimspiel und in dem wollen wir gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der einen klaren Plan hat und der mit einer hohen Intensität spielt, erfolgreich sein."

Wolfsburg hatte am ersten Spieltag 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim gewonnen.

Auf die Frage, wann man in Köln mit der nächsten deutschen Meisterschaft rechnen könne, sagte Baumgart scherzhaft: "Im Sommer? Wir rechnen jedes Jahr damit. In Köln rechnen wir immer sehr hoch."