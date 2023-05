Baumgart-Verlängerung fix! So lange bleibt der Trainer dem Effzeh erhalten

Der frühere Profi-Stürmer geht in der kommenden Saison in sein drittes Jahr beim 1. FC Köln. In seiner ersten Spielzeit führte Baumgart die Kölner auf den siebten Tabellenplatz und qualifizierte sich somit für die Playoffs der UEFA Europa Conference League.

Das teilten die Domstädter am heutigen Mittwochmorgen mit. Demnach bleibt der 51-Jährige den Geißböcken bis zum Saisonende 2024/25 erhalten. Der ursprüngliche Vertrag des gebürtigen Rostockers lief bis zum 30. Juni 2024. Nun also die Verlängerung um ein Jahr.

FC-Geschäftsführer Christian Keller (46) freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit seinem Trainer. © Marius Becker/dpa

Zwar lief es in diesem Jahr nicht so rund wie in der vergangenen Spielzeit, am 31. Spieltag konnten die Domstädter allerdings den vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga feiern. Durch einen 2:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen können die Geißböcke nicht mehr in die zweite Liga absteigen.

Auch aus diesem Grund haben die Kölner den Vertrag mit ihrem Cheftrainer vorzeitig verlängert. Der Hauptgrund ist aber ein anderer:

"Die Gesamtentwicklung spricht für sich. Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee. Zahlreiche Spieler haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen. Mit seiner klaren Handschrift hat Steffen unsere Mannschaft zu einem starken Kollektiv geformt, in dem ein großer Zusammenhalt und echter Teamgeist vorherrschen", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller (46), der sich sehr über die weitere Zusammenarbeit freue.

Kurios hingegen ist, wie die Verlängerung ablief: anders als üblich verlängerte man "wie im letzten Sommer vereinbart, per Handschlag".