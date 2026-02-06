Falsches Training? Das sagt Köln-Coach Kwasniok zu vielen Muskelverletzungen

Köln - Ist das noch Pech oder läuft irgendetwas beim 1. FC Köln verkehrt? Immer wieder müssen sich Profis von Trainer Lukas Kwasniok (44) mit Muskelverletzungen abmelden und fallen daraufhin wochenlang aus.

FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) muss seine Mannschaft aufgrund von Verletzungen immer wieder umbauen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuletzt hat es mit Winter-Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) und Alessio Castro-Montes (28) ausgerechnet zwei Stars erwischt, die sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt hatten und für Kwasniok damit zu unersetzbaren Dauerbrennern wurden.

Eine ungewohnte Belastung für die 20-jährige Leihgabe von Manchester City und den belgischen Schienenspieler - beide standen in der Hinrunde aus unterschiedlichen Gründen sehr wenig auf dem Rasen.

"Bei Monti [Castro-Montes, Anm. d. Red] war es die Summe der Spiele, bei Jahmai ebenfalls", erklärt Kwasniok daher mit Blick auf die Verletzungen der beiden Defensivakteure auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr).

Dass sich insbesondere die Muskelverletzungen bei seinen Spielern zu häufen scheinen, sieht der Übungsleiter indes nicht in einer potenziell falschen Trainings- und Belastungssteuerung begründet. Stattdessen stellt der 44-Jährige klar: "Es ist so, dass die Muskelverletzungen grundsätzlich zunehmen werden."