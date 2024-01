Bundesliga-Abstiegsangst: Lothar Matthäus sieht "schwarz" für den 1. FC Köln

Köln - Kann der 1. FC Köln den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen? Oder müssen die Geißböcke den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten? Sky-Experte Lothar Matthäus (62) hat eine klare Meinung.

Zu wenig Punkte, zu schwach in der Offensive: Sky-Experte Lothar Matthäus (62) sieht den 1. FC Köln als Absteiger. © Bernd Thissen/dpa

Mit zwei Siegen aus 16 Spielen, lediglich zehn Punkten auf der Habenseite und der Trennung von Ex-Trainer Steffen Baumgart (52) verabschiedete sich der 1. FC Köln in die Weihnachtspause.

Besonders besorgniserregend: Die schwache FC-Offensive. Nur zehn Tore konnten die Geißböcke erzielen, die in den Vorjahren immer wieder mit begeisterndem Offensiv-Fußball auf sich aufmerksam machen konnten.

Die Kölner haben damit den schwächsten Sturm in der europäischen Fußball-Elite! Kein anderer Verein in den fünf Top-Ligen Europas hat so wenig Tore geschossen wie der 1. FC Köln.

Dennoch gibt es noch Grund zur Hoffnung für die FC-Fans. Schließlich ist die Konkurrenz um Mainz 05, Darmstadt 98 und Union Berlin noch immer in Reichweite.