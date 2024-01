Bundesliga-Rekordspieler: 1. FC Köln trauert um Vereins-Ikone

Der ehemalige Mittelfeldspieler war 1967 von Rot-Weiss Essen nach Köln gekommen und verbrachte elf erfolgreiche Jahre am Geißbockheim: 1978 gelang ihm mit dem FC das legendäre Double, zweimal konnte er zudem den DFB-Pokal gewinnen. Insgesamt bestritt Simmet 477 Pflichtspiele für den FC und konnte dabei 49 Tore erzielen.

Die traurige Nachricht teilte der FC am heutigen Mittwoch mit. Simmet ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorben.

Das DFB-Pokalfinale 1978: Klaus Allofs (l.) von Fortuna Düsseldorf versucht FC-Torhüter Toni Schumacher (r.) zu überwinden. Am Ende gewinnt Köln mit Heinz Simmet (M.) trotzdem den Pokal. © DPA

"Zweifellos war Heinz Simmet ein klassischer 'Wühler' und verbissener Kämpfer, einer, der nie die von Fans und Verantwortlichen geforderte Einstellung vermissen ließ", schreibt der FC.

Auf dem Rasen war Simmet - aller Professionalität zum Trotze - immer für einen Spaß zu haben. Legendär war beispielsweise eine Szene aus einem Derby gegen Borussia Mönchengladbach, als Simmet seinem Gegenspieler Horst Klöppel plötzlich das Toupet vom Kopf zog.

Eine rote Karte sah der Rechtsfuß dafür nicht - wie auch in seinen übrigen 476 Spielen nicht.

Mit dem Tod von Simmet verliert der FC nun nicht nur eine Identifikationsfigur und Vereins-Ikone, sondern auch einen Spieler, der bis heute in den Rekordbüchern der Fußball-Bundesliga steht: Zwischen 1970 und 1977 bestritt Simmet stolze 259 Bundesligaspiele in Serie - so viele wie niemand sonst.

Wir werden dich vermissen!