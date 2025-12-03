Defensiv-Debatte um Said El Mala vom 1. FC Köln: Jetzt schaltet sich auch Pierre Littbarski ein
Köln - Auf dem Rücken von Top-Talent Said El Mala (19) vom 1. FC Köln ist kürzlich eine Debatte entbrannt. Nun hat sich auch Vereinsikone Pierre Littbarski (65) zu Wort gemeldet.
Stein des Anstoßes war eine Aussage von Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar "Didi" Hamann (52).
Der hatte nach dem Spiel der Kölner gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag gemeint: Ein Spieler wie El Mala solle nicht nach hinten arbeiten müssen, sondern sich ausschließlich auf die Offensive konzentrieren.
"Davon halte ich erst mal nichts", reagiert Littbarski nun auf seinem Instagram-Kanal auf die Aussagen des 52-Jährigen und erklärt auch gleich, warum: "Ballgewinne geben Selbstvertrauen und das ist ganz wichtig für einen jungen Spieler. Denn er wird nicht nur Offensivaktionen haben."
Zumal es auch aus spieltaktischer Sicht wenig Sinn ergeben würde, wenn sich der 19-Jährige ausschließlich auf Offensivaktionen konzentrieren würde. Littbarski: "Wenn der Junge stehen bleibt und sich nur noch auf die Offensive konzentriert, bekommt er oft den Ball nicht da, wo er wirklich gefährlich ist."
Pierre Littbarski ist sich sicher: Junge Spieler müssen aus ihrer Komfortzone raus
Was der Weltmeister von 1990 damit meint: El Mala zeichnet sich insbesondere durch seine Tiefenläufe ab der Mittellinie aus. Damit die funktionieren können, braucht er Platz. "Und wenn er zu weit vorne ist, ist oft der Platz nicht da", so Littbarski.
Abschließend sei es auch eine Frage der Entwicklung, die das Offensivtalent nehmen müsse. "Ich würde niemals einem jungen Spieler sagen: 'Junge, bleib nur vorne stehen.' Das ist einerseits für die Mannschaftsstruktur schlecht, aber auch für den Jungen schlecht", meint die Kölner Vereinsikone.
Schließlich dürfe man nicht immer nur versuchen, die Jungs "in die Komfortzone zu bringen und sie nur das machen zu lassen, was ihnen gefällt. Sondern Fußball muss man auch arbeiten."
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Soeren Stache/dpa