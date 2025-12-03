Defensiv-Debatte um Said El Mala vom 1. FC Köln: Jetzt schaltet sich auch Pierre Littbarski ein

Köln - Auf dem Rücken von Top-Talent Said El Mala (19) vom 1. FC Köln ist kürzlich eine Debatte entbrannt. Nun hat sich auch Vereinsikone Pierre Littbarski (65) zu Wort gemeldet.

Für den 1. FC Köln stand Ex-Weltmeister Pierre Littbarski (65) in 504 Pflichtspielen auf dem Rasen. © Soeren Stache/dpa

Stein des Anstoßes war eine Aussage von Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar "Didi" Hamann (52).

Der hatte nach dem Spiel der Kölner gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag gemeint: Ein Spieler wie El Mala solle nicht nach hinten arbeiten müssen, sondern sich ausschließlich auf die Offensive konzentrieren.

"Davon halte ich erst mal nichts", reagiert Littbarski nun auf seinem Instagram-Kanal auf die Aussagen des 52-Jährigen und erklärt auch gleich, warum: "Ballgewinne geben Selbstvertrauen und das ist ganz wichtig für einen jungen Spieler. Denn er wird nicht nur Offensivaktionen haben."

Zumal es auch aus spieltaktischer Sicht wenig Sinn ergeben würde, wenn sich der 19-Jährige ausschließlich auf Offensivaktionen konzentrieren würde. Littbarski: "Wenn der Junge stehen bleibt und sich nur noch auf die Offensive konzentriert, bekommt er oft den Ball nicht da, wo er wirklich gefährlich ist."