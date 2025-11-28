Abwehr-Not beim 1. FC Köln: Springt er deshalb aus der Reha in die Startelf?

Köln - Aus der Reha direkt auf den Platz! Der 1. FC Köln ist gegen Werder Bremen unbedingt auf die Dienste von Millionen-Neuzugang Rav van den Berg (21) angewiesen.

Muss Rav van den Berg (r.) aus der Not heraus schon am Samstag in Bremen spielen? © Imago / Jan Huebner

Zur Erinnerung: Der Niederländer hatte sich nach nur zwei Spielen im Trikot der Geißböcke eine fiese Schulter-Verletzung zugezogen, fiel seitdem wochenlang aus.

Inzwischen ist die Abwehr-Not bei Lukas Kwasniok (44) aber derart gestiegen, dass der 21-Jährige um einen Einsatz gegen Werder Bremen wohl nicht drumherum kommt.

"Die Schulter ist kein Problem mehr. Anfangs war ich nach der Verletzung ein wenig angespannt. Aber inzwischen fühlt sich alles normal an und ich habe auch beim Fallen oder in Zweikämpfen das Vertrauen und merke, dass alles in Ordnung ist", teilte der Millionen-Mann auf der Pressekonferenz mit.

Um ihn herum fallen die Abwehrstars reihenweise aus. Mit Timo Hübers (29) und Luca Kilian (27) ist in dieser Saison überhaupt nicht mehr zu rechnen. Für Joel Schmied (27) ist nach einer Muskelverletzung aus der Vorwoche auch erstmal Schluss - und Cenk Özkacar (25) sucht seine Form.