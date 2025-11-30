Der nächste Ausfall: 1. FC Köln muss ab sofort auf ihn verzichten

Köln - Die Personalsorgen beim 1. FC Köln werden immer größer! Nach dem Unentschieden bei Werder Bremen (1:1) fällt bei den Geißböcken der nächste Abwehrmann aus.

Dominique Heintz (32) musste in Bremen bereits nach zwölf Minuten vom Platz. © Bernd Thissen/dpa

Dabei hatte der Aufsteiger erst am vergangenen Wochenende mitgeteilt, vorerst auf Joël Schmied (27) verzichten zu müssen.

Diesmal trifft es aber Dominique Heintz! Der 32-Jährige musste in Bremen schon nach zwölf Minuten runter, wurde von Rav van den Berg (21) ersetzt.

Seine Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Über die genaue Ausfalldauer machte der Klub nach einer MRT-Untersuchung des Abwehrspielers keine Angaben.