Der nächste Ausfall: 1. FC Köln muss ab sofort auf ihn verzichten
Köln - Die Personalsorgen beim 1. FC Köln werden immer größer! Nach dem Unentschieden bei Werder Bremen (1:1) fällt bei den Geißböcken der nächste Abwehrmann aus.
Dabei hatte der Aufsteiger erst am vergangenen Wochenende mitgeteilt, vorerst auf Joël Schmied (27) verzichten zu müssen.
Diesmal trifft es aber Dominique Heintz! Der 32-Jährige musste in Bremen schon nach zwölf Minuten runter, wurde von Rav van den Berg (21) ersetzt.
Seine Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Über die genaue Ausfalldauer machte der Klub nach einer MRT-Untersuchung des Abwehrspielers keine Angaben.
Für den Effzeh stehen im Dezember regelrechte Hammer-Wochen an. Nach dem kommenden Heimspiel gegen St. Pauli (6. Dezember) geht es für die Kölner zu Bayer 04 (13. Dezember). Eine Woche später empfängt man Ex-Trainer Steffen Baumgart (53) und Union Berlin.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa