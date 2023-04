Der Kapitän des 1. FC Köln macht Schluss: Jonas Hector gibt Karriereende bekannt!

Die langjährige Nummer 14 des 1. FC Köln wird am 27. Mai zuletzt für den FC auflaufen. © Ina Fassbender/AFP/POOL/dpa

Wie der 1. FC Köln via Instagram und auch Trainer Steffen Baumgart (51) mitteilten, soll der langjährige Kapitän der Geißböcke nur wenige Minuten nach Abpfiff seine Teamkollegen in der Kabine über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt haben.



"Worte können auf die Schnelle gar nicht zusammenfassen, was du unserem Klub, unserer Stadt und allen FC-Fans bedeutest", schrieben die Kölner auf Instagram.

Dabei hatten sich die Fans in den vergangenen Wochen durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine einjährige Vertragsverlängerung des 32-Jährigen machen dürfen. Doch jetzt folgte der Hector-Schock!

Sage und schreibe 342 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Saarbrückener bislang für den FC. Fünf weitere werden - wenn alles gut läuft - noch hinzukommen. Damit geht der EM-Held von 2016 als Kölner mit den 14.-meisten Partien für die Rheinländer in die Geschichtsbücher ein.

"Du hast mehr als ein Jahrzehnt unvergleichbar loyal zu unserem Klub gestanden - in guten wie in schlechten Zeiten. Zweimal hast du den FC in den Europapokal geführt", hieß es weiter im emotionalen Statement, das die 8000 mitgereisten Fans auf der Rückfahrt in die Domstadt im Bus überraschen dürfte.