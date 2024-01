"Ein guter Punkt": FC Köln freut sich über Fortschritt im Abstiegskampf

Kölns Torwart Marvin Schwäbe (r.) und Kölns Timo Hübers kämpfen mit Wolfsburgs Jonas Wind (verdeckt) um den Ball. © Swen Pförtner/dpa

In der Tabelle überholte der bisherige Vorletzte dadurch den Konkurrenten FSV Mainz 05.

"Wir haben uns das 1:1 hart erarbeitet und erkämpft. Das ist ein guter Punkt für uns. Wir sind in der Tabelle um einen Platz geklettert", sagte Trainer Timo Schultz (46) bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Auch der Kölner Kapitän Florian Kainz (31) meinte in einem Sky-Interview: "Den Punkt nehmen wir gerne mit. Es ist nicht sehr einfach, in der Situation hier in Wolfsburg zu spielen, bei so einer spielstarken Mannschaft. Aber wir haben es gut gemacht."

Weiter erklärte der 31-jährige Österreicher: "Im Großen und Ganzen war die Leistung in Ordnung. Der Punkt tut uns in der Situation gut. Wir nehmen ein gutes Gefühl von dem Spiel mit."