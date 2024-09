Ein letztes Mal in "Rut un Wiess": 1. FC Köln stellt Sondertrikot für Podolski-Abschied vor

Köln - Einmal noch wird FC-Köln -Ikone Lukas Podolski (39) in "Rut un Wiess" auflaufen: Speziell für sein Abschiedsspiel wurde nun ein Sondertrikot vorgestellt.

Noch einmal in "Rut un Wiess": Lukas Podolski (39) und der 1. FC Köln haben am Freitag ein Sondertrikot vorgestellt. © 1. FC Köln

Dafür hat sich "Prinz Poldi" in Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das Leibchen ist eine Hommage an das Trikot, das der damals 18-Jährige bei seinem ersten Heimspiel für den 1. FC Köln am 22. November 2003 getragen hat.

Daher wurde das überwiegend in Weiß gehaltene Sondertrikot mit roten Akzenten an Schulter- und Seiteneinsätzen, Kragen, Ärmelbündchen und Saum versehen.

Zusätzlich sind im Nackenband die Schriftzüge "Danke Köln. Danke FC. Danke Fans" und "181 Spiele - 86 Tore" verewigt.

Highlight ist zudem das Lenticular-Badge auf dem rechten Ärmel, bei dem durch einen dreidimensionalen Effekt das LP10-Logo und das Kölner Stadtwappen je nach Ausrichtung im Wechsel erscheinen.