Eine spürbar andere Trauung: Brautpaar feiert mit FC-Köln-Hymne statt Hochzeitsmarsch
Bei Instagram macht aktuell ein Video von einer freien Trauung die Runde, die alles andere als gewöhnlich ist. Darauf zu sehen ist eine Hochzeit, bei der sich das Brautpaar nicht für den traditionellen Hochzeitsmarsch von Richard Wagner (1813-1883) entschieden hat, sondern stattdessen die Zeremonie lieber mit der Musik der Kölschen Kult-Band "Höhner" und deren Hit "Mer stonn zo dir, FC Kölle" einläutet.
Um das außergewöhnliche Bild komplett zu machen, wurde die Hochzeitsgesellschaft zudem mit etlichen Schals des Bundesligisten ausgestattet, die - ganz so wie es bei Heimspielen der Kölner im RheinEnergie-Stadion üblich ist - im Takt der Hymne umhergewirbelt werden.
Gepostet wurde der Clip von der Traurednerin Clarissa Naomi. Betitelt ist es passend mit: "POV: Du heiratest einen FC-Fan". Zudem steht in der Caption, angelehnt an den Claim der Rheinländer: "Freie Trauung - spürbar anders!"
Um wen es sich bei dem Brautpaar handelt, ist allerdings nicht bekannt.
Bei den Nutzern kommen die Bilder der außergewöhnlichen Feier trotzdem gut an. "Wie cool ist das denn????", fragt etwa eine Userin, während ein anderer kurz und knapp bilanziert: "Traumhochzeit!"
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, 123RF/yurolaitsalbert