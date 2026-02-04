Eine spürbar andere Trauung: Brautpaar feiert mit FC-Köln-Hymne statt Hochzeitsmarsch

Im Netz geht aktuell das Video einer Hochzeit viral, in der anstatt des Hochzeitsmarschs von Richard Wagner die Hymne des 1. FC Köln abgespielt wird.

Von Tobias Kremer

Köln - FC-Hymne statt Hochzeitsmarsch? So etwas gibt es wohl tatsächlich nur in Köln!

Die Fans des 1. FC Köln gelten deutschlandweit als besonders leidenschaftlich - offenbar sogar so sehr, dass selbst die eigene Hochzeit nicht ohne Vereinshymne auskommt.
Die Fans des 1. FC Köln gelten deutschlandweit als besonders leidenschaftlich - offenbar sogar so sehr, dass selbst die eigene Hochzeit nicht ohne Vereinshymne auskommt.  © Federico Gambarini/dpa

Bei Instagram macht aktuell ein Video von einer freien Trauung die Runde, die alles andere als gewöhnlich ist. Darauf zu sehen ist eine Hochzeit, bei der sich das Brautpaar nicht für den traditionellen Hochzeitsmarsch von Richard Wagner (1813-1883) entschieden hat, sondern stattdessen die Zeremonie lieber mit der Musik der Kölschen Kult-Band "Höhner" und deren Hit "Mer stonn zo dir, FC Kölle" einläutet.

Um das außergewöhnliche Bild komplett zu machen, wurde die Hochzeitsgesellschaft zudem mit etlichen Schals des Bundesligisten ausgestattet, die - ganz so wie es bei Heimspielen der Kölner im RheinEnergie-Stadion üblich ist - im Takt der Hymne umhergewirbelt werden.

Gepostet wurde der Clip von der Traurednerin Clarissa Naomi. Betitelt ist es passend mit: "POV: Du heiratest einen FC-Fan". Zudem steht in der Caption, angelehnt an den Claim der Rheinländer: "Freie Trauung - spürbar anders!"

Köln-Sportchef Kessler erklärt: Darum wollten die Geißböcke Bayern-Bubi Chávez unbedingt
1. FC Köln Köln-Sportchef Kessler erklärt: Darum wollten die Geißböcke Bayern-Bubi Chávez unbedingt

Um wen es sich bei dem Brautpaar handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Die eigene Hochzeit ist für viele Menschen der schönste Tag im Leben. (Symbolbild)
Die eigene Hochzeit ist für viele Menschen der schönste Tag im Leben. (Symbolbild)  © 123rf/yurolaitsalbert

Bei den Nutzern kommen die Bilder der außergewöhnlichen Feier trotzdem gut an. "Wie cool ist das denn????", fragt etwa eine Userin, während ein anderer kurz und knapp bilanziert: "Traumhochzeit!"

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, 123RF/yurolaitsalbert

Mehr zum Thema 1. FC Köln: