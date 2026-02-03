Schock-Vorfall bei Heimspiel des 1. FC Köln! Influencerin berichtet von brutaler Attacke

Köln - Die Influencerin Rosa Jacob teilt in den sozialen Medien regelmäßig ihren Alltag als bekennende Anhängerin des 1. FC Köln , hat nun aber schwere Vorwürfe gegen einen anderen Fan erhoben: Angeblich wurde sie bei einem Besuch des RheinEnergie-Stadions tätlich angegriffen.

Mitten in den Fanreihen des 1. FC Köln soll es zu einem tätlichen Angriff auf Rosa Jacob gekommen sein. (Archivbild) © Torsten Silz/dpa

Von dem Vorfall berichtet Jacob ihren 73.000 Followern in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete zuerst darüber.

Darin erhebt sie schwere Vorwürfe: "Wenn ich mich so an den Küchentisch setze, wird meine Mama mich fragen, wer mich misshandelt hat", beginnt Jacob in dem Clip und zeigt einen deutlich sichtbaren blauen Fleck auf ihrem linken Oberarm.

Dieser stamme von einem unbekannten Mann, der sie im Stehplatzbereich des Kölner Stadions an ihrem Arm gepackt und daran gerissen haben soll. "Zusammen mit Rufen: 'Verpiss dich! Du gehörst hier nicht hin!'", so die Influencerin. Jacob habe sich daraufhin versucht zu wehren. "Ich habe zurückgeschrien, er solle mich sofort loslassen und nicht anfassen."

Doch die Wirkung blieb zunächst aus. Stattdessen sei sein Reißen nur noch heftiger geworden. Selbst als sie versuchte, sich der Situation zu entziehen und sich in die Reihen der anderen Fans zu retten, habe der Mann nicht von ihr abgelassen und sei ihr hinterhergelaufen.

"Er merkte, dass ich nicht gehe. Er merkte, dass ich Widerstand leiste. […] Ich versuchte, wieder in die Mitte zu gehen, aber er schubste mich weg. Er beraubte mich meiner Freiheit", führt die Influencerin, die eigenen Angaben zufolge seit acht Jahren die Heimspiele der Domstädter besucht, aus.