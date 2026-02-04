Köln-Schock: Wechsel von Supertalent Said El Mala rückt näher

Köln - Said El Mala (19) gehört zu den Senkrechtstartern der Fußball-Bundesliga . Doch es scheint so, als könnte der Flügelspieler des 1. FC Köln ab der kommenden Saison in England kicken.

Said El Mala (19) könnte im Sommer nach England zu Brighton Hove & Albion wechseln. © Marius Becker/dpa

Denn wie "SPORT BILD" enthüllt, soll in der vergangenen Woche ein Angebot für den 19-jährigen U-Nationalspieler hereingeflattert sein.

Demnach bietet der englische Klub Brighton & Hove Albion, der vom Deutschen Fabian Hürzeler (32) trainiert wird, bis zu satte 30 Millionen Euro plus Boni für den Kölner Offensivakteur.

Allerdings habe man sich in der Geschäftsführung um Boss Thomas Kessler (40) dazu entschieden, das Angebot vorerst abzulehnen.

Hintergrund sei, dass der Zeitpunkt kurz vor Ablauf der Winter-Transferperiode nicht optimal für Verhandlungen gewesen wäre. Es soll sich aber um einen Wechsel im Sommer gehandelt haben.

Doch nicht nur das: Den Geißböcken soll zudem die gebotene Ablöse nicht hoch genug gewesen sein.