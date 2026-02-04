Köln-Schock: Wechsel von Supertalent Said El Mala rückt näher
Köln - Said El Mala (19) gehört zu den Senkrechtstartern der Fußball-Bundesliga. Doch es scheint so, als könnte der Flügelspieler des 1. FC Köln ab der kommenden Saison in England kicken.
Denn wie "SPORT BILD" enthüllt, soll in der vergangenen Woche ein Angebot für den 19-jährigen U-Nationalspieler hereingeflattert sein.
Demnach bietet der englische Klub Brighton & Hove Albion, der vom Deutschen Fabian Hürzeler (32) trainiert wird, bis zu satte 30 Millionen Euro plus Boni für den Kölner Offensivakteur.
Allerdings habe man sich in der Geschäftsführung um Boss Thomas Kessler (40) dazu entschieden, das Angebot vorerst abzulehnen.
Hintergrund sei, dass der Zeitpunkt kurz vor Ablauf der Winter-Transferperiode nicht optimal für Verhandlungen gewesen wäre. Es soll sich aber um einen Wechsel im Sommer gehandelt haben.
Doch nicht nur das: Den Geißböcken soll zudem die gebotene Ablöse nicht hoch genug gewesen sein.
Said El Mala soll Wechselwunsch beim 1. FC Köln hinterlegt haben
Außerdem sei man sich bei den Domstädtern bewusst, dass, wenn der 19-Jährige ab jetzt jede Begegnung spiele, regelmäßig treffe und dann auch noch mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fahre, sich sein Preis nochmals steigere.
Jedoch birgt das Zögern der Verantwortlichen auch eine Gefahr: Denn zuletzt setzte Trainer Lukas Kwasniok (44) nicht vollends auf seinen torgefährlichsten Spieler und wechselte ihn zumeist sogar nur ein. Dieser Umstand könnte dafür sorgen, dass die Ablöse eher gedrückt wird.
Aber was möchte der Flügelstürmer selbst? Die geringen Einsatzzeiten haben angeblich für ein Umdenken gesorgt. Demnach könne sich El Mala inzwischen einen Wechsel nach England in die Premier League vorstellen.
Das habe er den Bossen am Geißbockheim auch schon mitgeteilt. Beim Tabellen-13. winken ihm rund 15 Millionen Euro Fixgehalt (plus Boni) für die nächsten fünf Jahre.
