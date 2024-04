Entscheidung fix: Bekommt der 1. FC Köln in der Stadt eine neue Heimat?

Köln - Die sportliche Heimat des 1. FC Köln soll das Gelände am Geißbockheim im Kölner Süden bleiben.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, haben Vorstand und Geschäftsführung nunmehr endgültig entschieden, dass ein Umzug nach Marsdorf im Kölner Westen nicht mehr infrage komme. Über diese Entscheidung habe der FC die politischen Vertreter der Stadt Köln entsprechend informiert.

Nach Angaben des Vereins gingen der Entscheidung mehrjährige Verhandlungen mit der Stadt und zähe juristische Prüfungen diverser Lösungsvarianten voraus.

Demnach seien über einen langen Zeitraum Lösungen gesucht worden, um die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Kölner Traditionsklubs in Verbindung mit einem Nachwuchsleistungszentrum zu erarbeiten.

Verhandlungen über einen Umzug nach Marsdorf seien allerdings gescheitert. "Letztlich scheiterte ein möglicher Umzug an der fehlenden wirtschaftlichen Legitimation. Deshalb werden wir ab sofort wieder den Ausbau am Geißbockheim forcieren. Wir wollen als 1. FC Köln weiterhin im Grüngürtel ein Anlaufpunkt für alle Fans sein", wird Klubpräsident Werner Wolf (67) in der Vereinsmitteilung zitiert.