Nach Verpflichtung von England-Juwel Heskey: Luft für Offensiv-Trio beim 1. FC Köln wird dünner

Köln - "Er zählt mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs" - mit diesen Worten lobte FC-Köln -Sportchef Thomas Kessler (40) Neuzugang Reigan Heskey (18) bei dessen Vorstellung am Geißbockheim. Kein Wunder also, dass der Engländer trotz seines jungen Alters schon eine feste Rolle im Bundesliga -Kader der Domstädter einnehmen soll. Für drei andere Offensivstars könnte es derweil eng werden.

Für Jan Thielmann (24, l.) und Linton Maina (27) könnte die Zeit beim 1. FC Köln zu Ende gehen. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Angeblich sollen die Kölner nämlich bereit sein, Aufstiegsheld Linton Maina (27), Eigengewächs Jan Thielmann (24) und Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt (30) bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. Das will die BILD erfahren haben.

Konkrete Interessenten für die drei Profis gibt es dem Vernehmen nach aber noch nicht.

Hintergrund dazu sind die Personalplanungen beim rheinischen Traditionsklub: Nach der Verpflichtung von Heskey, der sich ebenso wie Supertalent Said El Mala (19) auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt, wird der Platz in der Kölner Offensivabteilung immer enger.

Zumal Kessler bereits angekündigt hat, noch auf dem Transfermarkt nachlegen zu wollen. Unter anderem im Visier: das polnische Talent Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin.