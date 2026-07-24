Zuletzt vier Jahre bei PSG: 1. FC Köln verpflichtet jungen französischen Nationaltorwart

Köln - Der 1. FC Köln ist auf dem Transfermarkt weiterhin sehr aktiv: Am Freitag gaben d ie Geißböcke die Verpflichtung eines neuen Torhüters bekannt.

Bis zum 30. Juni dieses Jahres stand Martin James (18) noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. © IMAGO / Sports Press Photo

Es handelt sich dabei um Martin James (18). Der französische U19-Nationalkeeper stand bis zum 30. Juni noch bei Abo-Meister Paris Saint-Germain unter Vertrag, wo er hauptsächlich der U23 angehörte.

Nach dem Auslaufen seines Arbeitspapiers kann James in diesem Sommer ablösefrei wechseln. Nach dem obligatorischen Medizincheck unterschrieb der 18-Jährige am Freitag (24. Juli) einen Vertrag bis 30. Juni 2029.

"Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er wird eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben", sagte FC-Sportboss Thomas Kessler.

Auf viele Einsätze unter Trainer René Wagner (38) kann James daher wohl nicht hoffen. Er ist hinter Kapitän Marvin Schwäbe (31) und dessen etatmäßigem Vertreter Ron-Robert Zieler (37) maximal als dritte Kraft zwischen den Pfosten eingeplant.