Zuletzt vier Jahre bei PSG: 1. FC Köln verpflichtet jungen französischen Nationaltorwart
Köln - Der 1. FC Köln ist auf dem Transfermarkt weiterhin sehr aktiv: Am Freitag gaben die Geißböcke die Verpflichtung eines neuen Torhüters bekannt.
Es handelt sich dabei um Martin James (18). Der französische U19-Nationalkeeper stand bis zum 30. Juni noch bei Abo-Meister Paris Saint-Germain unter Vertrag, wo er hauptsächlich der U23 angehörte.
Nach dem Auslaufen seines Arbeitspapiers kann James in diesem Sommer ablösefrei wechseln. Nach dem obligatorischen Medizincheck unterschrieb der 18-Jährige am Freitag (24. Juli) einen Vertrag bis 30. Juni 2029.
"Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er wird eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben", sagte FC-Sportboss Thomas Kessler.
Auf viele Einsätze unter Trainer René Wagner (38) kann James daher wohl nicht hoffen. Er ist hinter Kapitän Marvin Schwäbe (31) und dessen etatmäßigem Vertreter Ron-Robert Zieler (37) maximal als dritte Kraft zwischen den Pfosten eingeplant.
Köln verpflichtet australischen WM-Jungstar Paul Okon-Engstler
Ähnlich erging es ihm auch schon in der Hauptstadt der Liebe. James war 2022 zu PSG gewechselt, wo er vor allem für die U17-, U19- und U23-Mannschaften den Kasten hütete. In dieser Zeit absolvierte er auch einige Trainingseinheiten mit den Profis.
Zudem zählte er sowohl in der Ligue 1, dem Pokal als auch in der Champions League zum Kader des französischen Serienmeisters. Für einen Einsatz reichte es aber nicht. Bei einer Unterschrift wäre James bereits der fünfte Neuzugang der Kölner.
Erst am Vormittag hatte der Klub die Verpflichtung von Paul Okon-Engstler verkündet. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2030. Rund eine Million Euro sollen für seine Dienste an den FC Sydney geflossen sein.
Nach Gideon Mensah (28) aus Ghana verstärken sich die Kölner somit mit dem zweiten WM-Fahrer. Für die australische Nationalmannschaft stand der 21-Jährige in allen vier WM-Partien auf dem Platz. Im Sechzehntelfinale scheiterten die Socceroos an Ägypten.
Erstmeldung: 24. Juli, 11.55 Uhr; zuletzt aktualisiert: 11.56 Uhr
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