Köln-Coach Struber beeindruckt von Unterstützung der Fans: "So etwas noch nie erlebt!"

Köln - Über 10.000 Fans des 1. FC Köln sind am Samstag zum RheinEnergieSTADION nach Köln -Müngersdorf gepilgert, um gemeinsam das FC-Sommerfest zu feiern. Für Neu-Coach Gerhard Struber (47) eine überwältigende Erfahrung.

Hat derzeit gut lachen: Trainer Gerhard Struber (47) freut sich über die Unterstützung der zahlreichen Fans beim FC-Sommerfest. © Fabian Strauch/dpa

Dabei ist der 47-Jährige in seiner Laufbahn schon viel herum gekommen - von der Provinz im heimischen Österreich über die zweite englische Liga bis in die MLS nach Amerika.

Trotzdem sei die Atmosphäre rund um den rheinischen Traditionsverein etwas ganz Besonderes, meint Struber. Ein Beispiel gefällig?

Als der Fußballlehrer, der erst seit wenigen Wochen im Amt ist, am Samstag um Punkt 15 Uhr auf die Bühne trat und zunächst noch schüchtern in die Menge winkte, verwandelte sich die Fanmasse in ein echtes Jubelmeer - eine beeindruckende Kulisse für den Österreicher.

"So etwas habe ich noch nicht erlebt", gab er anschließend zu. "Das ist fulminant!"