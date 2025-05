FC-Köln-Coach Funkel deutlich: "Moralisch kein Problem, Tim Lemperle Spielzeit zu geben"

Köln - Tim Lemperle (23) vom 1. FC Köln muss nach seinem Party-Skandal kurzfristig wohl nicht mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Sollte er rechtzeitig fit werden, darf der Youngster auf einen Einsatz im Aufstiegsendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag hoffen.

"Es gab Schlagzeilen, dass der Aufstieg dadurch gefährdet ist. Mitnichten. Das hat auf das Spiel und die Leistung am Sonntag überhaupt keinen Einfluss", betonte der Übungsleiter.

Trotz seines Party-Exzesses darf Tim Lemperle (23) auf einen Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag hoffen. © Marius Becker/dpa

Nach dem Gewalt-Eklat am Sonntagabend, bei dem der 23-Jährige einen Nasenbeinbruch erlitten hat, hat Lemperle am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. "Er hat noch leichte Probleme am Knie, da warten wir die Reaktion morgen ab und entscheiden dann, ob er dabei ist oder nicht", meint Funkel dazu.

Moralisch habe er jedenfalls überhaupt kein Problem damit, dem jungen Stürmer Spielzeit zu geben. Zumal es für ihn nur um das große Ziel des Vereins, die direkte Rückkehr in die Bundesliga, gehen würde.

Worauf es für den FC in der alles entscheidenden Phase nun ankommt, ist für den erfahrenen Trainer indes sonnenklar: "Die Ruhe bewahren, Selbstbewusstsein ausstrahlen, der Mannschaft vertrauen und auch eine gewisse Lockerheit reinbringen", erklärte Funkel. "Man darf nicht zu sehr verkrampfen."

Diese Einstellung könnte beim FC zum Schlüssel werden – am Ende einer merkwürdig chaotischen, aber vielleicht doch noch versöhnlichen Saison.