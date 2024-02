FC Köln poltert nach Nicht-Elfmeter gegen Bremen: Jetzt schaltet sich der DFB ein!

Nicht alle Schiedsrichter der Bundesliga hätten hier das Spiel weiterlaufen lassen. © IMAGO / Beautiful Sports

Es war DIE Aufreger-Szene im RheinEnergieStadion! Nach einer Ecke steigen Effzeh-Verteidiger Luca Kilian (24) und Bremen-Keeper Michael Zetterer (28) nach oben zum Ball.

Dabei trifft der Schlussmann den Kölner mit dem Knie im Rücken. Während mehr als 45.000 FC-Fans lautstark Elfmeter fordern, bleibt die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert (39) stumm.

Das sorgt auch noch zum Start in die neue Woche für ordentlich Unruhe am Geißbockheim. Speziell bei Kapitän Florian Kainz (31). "Für mich ein ganz klarer Elfmeter. Vollkommen unverständlich, wie man sich das nicht anschauen kann. Aber die dürfen ja machen, was sie wollen. Zetterer trifft den Ball nicht und geht mit dem Knie hinten in Kilian rein, das ist Elfmeter."

Der DFB sieht das allerdings etwas anders und liefert die Erklärung. "Für einen Strafstoß spricht in dieser Situation, dass der Torwart zwar zum Ball orientiert ist, den Ball aber nicht spielt und es in der Sprungbewegung zu einem Kontakt mit seinem Knie am Rücken von Kilian kommt."