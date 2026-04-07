FC-Köln-Wunderkind Said El Mala: Hype ist "zusätzlicher Antrieb"

Köln - Mit zehn Toren und vier Vorlagen in 28 Spielen ist Said El Mala (19) der absolute Shootingstar beim 1. FC Köln . Vom Hype um seine Person will sich der Teenie aber nicht anstecken lassen.

Vom Aussortierten zum Hoffnungsträger einer ganzen Stadt: Said El Mala (19) hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. © Uwe Anspach/dpa

Bundesliga-Debüt, Aufstieg zum Publikumsliebling, Berufung in die deutsche A-Nationalelf - für El Mala geht es seit dem vergangenen Sommer Schlag auf Schlag.

Der ganze Rummel sei für ihn "etwas völlig Neues", verrät der 19-Jährige nun im Interview mit dem FC-Fan-Magazin GeißbockEcho. "Man bekommt es natürlich mit und kann es nicht ganz ausblenden."

Ausbremsen lassen von den hohen Erwartungen, die ganz Fußball-Deutschland in ihn steckt, will er sich aber keinesfalls - im Gegenteil: "Für mich ist das ein zusätzlicher Antrieb. Ich weiß: Die Leute stehen hinter mir, pushen und motivieren mich", betont der Dribbler.

Zumal es vor ein paar Jahren noch gar nicht absehbar war, dass er es überhaupt so weit bringen würde. In der Jugend wurde er aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach aussortiert und hatte seinen Traum vom Profi-Fußball eigentlich schon aufgegeben.

Das habe ihm auf lange Sicht aber eher geholfen als geschadet, ist sich El Mala inzwischen sicher: "Es hat mir vermittelt, niemals aufzugeben. […] Das Leben oder der Traum ist nicht vorbei, wenn man aussortiert wird."