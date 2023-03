FC-Profi Denis Huseinbasic hat ambitionierte Pläne: "Mein Ziel ist die A-Nationalmannschaft"

Köln - Denis Huseinbasic (21) ist der Senkrechtstarter der Saison beim 1. FC Köln . Nun träumt der U21-Nationalspieler von einer Karriere in der deutschen Nationalmannschaft .

"Es kommt nicht von ungefähr, dass er in zwei Spielen schon zwei Tore gemacht hat. Er hat einen guten Riecher", so Di Salvo weiter.

Huseinbasic hat das ihm entgegengebrachte Vertrauen bereits zurückgezahlt. Sowohl bei seinem Debüt im November des Jahres 2022 gegen Italien (4:2) als auch am vergangenen Freitag gegen Japan (2:2) trug sich der Deutsch-Bosnier in die Torschützenliste ein.

Für die Geißböcke hat der 21-Jährige in der aktuellen Spielzeit 21 Pflichtspiele absolviert. Dabei gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler beachtliche vier Tore. Zudem konnte er zwei weitere Treffer vorbereiten.

"Mein Ziel ist es für die A-Nationalmannschaft zu spielen, das traue ich mir in den nächsten Jahren zu", gibt sich Huseinbasic forsch gegenüber dem Express .

Sein Ziel für die kommenden Monate ist klar: Der zentrale Mittelfeldspieler will unbedingt an der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien teilnehmen. Diese findet vom 21. Juni bis zum 8. Juli statt.

"Ich will dabei sein und werde alles dafür geben. Es wäre der schönste Moment meiner Karriere. Ich will mich dafür anbieten und hoffe, dass ich der Mannschaft dort helfen kann", sagt der gebürtige Erbacher vor dem Spiel am heutigen Abend gegen Rumänien.

Am kommenden Wochenende steht dann bereits das nächste Highlight für den Youngster an. Denn am Sonntag gastiert Borussia Mönchengladbach zum rheinischen Derby im Rhein-Energie-Stadion.

Das Hinspiel verloren die Geißböcke mit 2:5. Um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten, sollte die Baumgart-Elf zumindest punkten. "Das Ziel ist es, nicht abzusteigen. Dafür müssen wir dringend Punkte holen."