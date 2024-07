FC-Urgestein Uth erklärt Verletzungsmisere: "Habe ein Jahr verschenkt"

Köln - Er war in den letzten Monaten so etwas wie das Sorgenkind des 1. FC Köln: Mittelfeldroutinier Mark Uth (32) hatte über ein Jahr mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen. In einem Interview verrät der ehemalige Nationalspieler nun, was los war und wie er die Mission Wiederaufstieg mit den Kölnern angehen will.