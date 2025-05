Funkel-Erbe fix? 1. FC Köln soll sich mit erfahrenem Champions-League-Trainer einig sein

Urs Fischer (59) hat angeblich bereits einen Bundesliga-Vertrag als Trainer beim 1. FC Köln in der Tasche. © Marius Becker/dpa

Der 71-Jährige hatte sich erst vor zwei Tagen aus dem Rennen um den vakanten Posten an der Seitenlinie des Zweitliga-Meisters zurückgezogen. Grund dafür soll das zögerliche Verhalten der Bosse gewesen sein. Er selbst hätte gerne weitergemacht.

Geht es nach RTL/ntv und "sport.de" soll sein Nachfolger aber ohnehin schon längst feststehen. Demnach wird Urs Fischer (59) ab der kommenden Saison neuer Trainer der Kölner. Zuletzt hatte er den 1. FC Union Berlin von der 2. Bundesliga bis in die Champions League geführt.

Tatsächlich geistert der Name des 59 Jahre alten Schweizers schon länger über dem Geißbockheim. Laut den Berichten habe er seine Unterschrift "per Klausel an eine erfolgreiche Rückkehr in die Bundesliga geknüpft". Bestätigt ist das nicht.

Sollten sich die Gerüchte allerdings tatsächlich bewahrheiten, wäre das gegenüber Funkel ein schwerwiegender Vertrauensbruch. Immerhin hatte sich Neu-Sportdirektor Thomas Kessler (39) im Zuge der Absage des Trainer-Urgesteins noch bedeckt gehalten.