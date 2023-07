Geldregen für den Effzeh: Dieser Star verlässt den 1. FC Köln

Ondrej Duda (28) wechselt nun fest zum italienischen Verein Hellas Verona. © Marius Becker/dpa

Schon in der vergangenen Rückrunde lief Ondrej Duda (28) für den italienischen Serie-A-Klub Hellas Verona auf. Mit den Italienern schaffte der slowakische Nationalspieler den Klassenerhalt.

Deshalb aktivierte sich eine Klausel, sodass der 28-Jährige nun fest in die Serie A wechselt. Die Domstädter erhalten eine festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro.

Der Slowake wechselte 2020 von Hertha BSC an den Rhein und wusste vor allem in seiner ersten Saison bei den Geißböcken zu überzeugen. In seiner Premieren-Spielzeit erzielte der 28-Jährige sieben Tore und bereitete weiter sechs Treffer vor.

Damit war er direkt Köln Top-Scorer in der Bundesliga, konnte anschließend jedoch nicht mehr an die gezeigten Leistungen anknüpfen.

Eine tragende Rolle hätte der offensive Mittelfeldspieler aber auch in der neuen Saison nicht mehr eingenommen bei den Domstädtern.

Deshalb ist man in Köln froh, dass der 61-fache Nationalspieler nun von der Gehaltsliste ist. Immerhin gehörte er zu den Spitzenverdienern.