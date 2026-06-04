Hammer-Wende beim 1. FC Köln: Mama El Mala legt Transfer-Veto ein

Köln - Mit der Fußball-Weltmeisterschaft ist es nichts geworden, dennoch schien klar zu sein, dass Said El Mala (19) vom 1. FC Köln auf die Insel zum FC Brentford wechselt. Doch der Transfer hat sich zerschlagen!

Kölns Said El Mala (19) hat das Angebot des FC Brentford abgelehnt. © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben von "Bild" soll seine Beraterin und Mutter Sabrina El Mala dem Premier-League-Klub am Donnerstagnachmittag abgesagt haben.

Als Grund habe sie genannt, dass der Tabellenneunte der gerade abgelaufenen Saison, derzeit nicht der richtige Schritt für den deutschen U-Nationalspieler sei.

Damit ist der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte der Geißböcke vorerst geplatzt. Demnach seien die Engländer bereit gewesen, 45 Millionen Euro für El Mala zu zahlen. Hinzu wären rund fünf Millionen Euro an Bonuszahlen gekommen.

El Mala selbst hätte bei den Engländern ein fixes Gehalt von vier Millionen Euro verdienen sollen.

Auch Sportboss Thomas Kessler (40) sei bereit gewesen, den Deal abzuschließen - allerdings zunächst unter Vorbehalt, denn er hätte er das Angebot der Engländer noch im gemeinsamen Ausschuss abnicken lassen müssen.

Das ist jetzt nicht mehr nötig. Darüber sind die Domstädter auch schon informiert worden.