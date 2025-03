Harsche Kritik: Ex-Coach Friedhelm Funkel rechnet mit Führungsriege des 1. FC Köln ab!

Friedhelm Funkel (71) hat als Trainer im Profifußball mehr als 900 Pflichtspiele auf dem Buckel. © Federico Gambarini/dpa

Der Vorstand um Präsident Werner Wolf (68) sei zwar "sehr freundlich", aber es fehle "an sportlicher Kompetenz", sagte Funkel im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. Vor allem aber kritisierte er Sport-Geschäftsführer Christian Keller (46).

"Ich glaube, dass seine Kompetenzen vor allem in anderen Bereichen liegen", sagte der 71-Jährige. Funkels Vorwurf an Keller, der seit April 2022 als FC-Sportgeschäftsführer im Amt ist.

Der Abstieg in der Vorsaison sei zu vielen Einsparmaßnahmen geschuldet und "absolut vermeidbar gewesen", so Funkel drei Tage vor dem Topspiel der Kölner am Samstag (13 Uhr/Sky) beim Verfolger SC Paderborn.

Funkel hat mit über 900 Spielen als Trainer im Profifußball sehr viel Erfahrung, und genau die spricht er Keller ab.

"Woher sollte Christian Keller denn auch die Expertise und Erfahrung haben, um bei einem großen Klub wie dem FC auch sportlich die richtigen Entscheidungen zu treffen?", sagte Funkel über Keller, der vor drei Jahren von Zweitligist Jahn Regensburg gekommen war.

"Der FC ist eine ganz andere Hausnummer. Und beim FC kommt es eben noch mehr auf Teamwork an", sagte Funkel.